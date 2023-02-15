كوريا الشمالية تنشئ وحدة مسؤولة عن عمليات الصواريخ العابرة للقارات

الوكيل الإخباري- أنشأت كوريا الشمالية وحدة مسؤولة عن عمليات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات (ICBM) بالوقود الصلب.

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وأظهرت لقطات من العرض العسكري الذي أقيم الأسبوع الماضي للاحتفال بالذكرى السنوية 75 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري، والتي بثها التلفزيون المركزي الكوري الشمالي، 4 رايات عسكرية للوحدة العسكرية المتخصصة في الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، على الجانب الأيسر لزوجة الزعيم الكوري الشمالي ري سول دو أثناء دخولها ساحة العرض العسكري.



وتوجد صورة صاروخ باليستي على إحدى الرايات العسكرية، تم إطلاقه مع ألسنة اللهب في الدائرة الحمراء. وتم التحقق من أن هذه الراية العسكرية هي نفس الراية التي تم تعليقها على الجزء الأمامي لمنصة الإطلاق المتنقلة المحملة بالصاروخ الباليستي العابر للقارات الجديد بالوقود الصلب، الذي تم الكشف عنه لأول مرة في العرض العسكري في يوم 8 فبراير.



وبحسب التحليل، أنشأت كوريا الشمالية الوحدة العملياتية للصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تعمل بالوقود الصلب، رغم أنها لم تختبر بعد نوعا جديدا منها، ربما يرجع ذلك إلى تأكيدها لأدائها من خلال اختبارات الإطلاق البارد .



وظهر الصاروخ الجديد من نوع الباليستية العابرة للقارات التي تعمل بالوقود الصلب مع راية الوحدة العسكرية، مما يشير إلى وجود وحدة عسكرية مسؤولة عن تطويرها واختبارها وتشغيلها.