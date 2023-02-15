الأربعاء 15-02-2023
الوكيل الاخباري

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

مجلس النواب يطالب بدعم المتقاعدين العسكريين

إعلان هام بشأن المكرمة الملكية لطلبة الجامعات

فرصة عمل.. اعلان هام لطلبة الجامعة الهاشمية

عطاء لتوفير 20 عربة كهربائية و 1000 عربة يدوية في السوق المركزي

انهيار مبنى قديم في الكرك

دون تأثير على الحياة اليومية .. مرصد الزلازل يسجل هزتين أرضيتين في البحر الميت ووادي عربة الثلاثاء

الملك: أحيي رفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

اصابة بتصادم مركبتين على شارع الأردن

هزة ارتدادية بقوة 4.2 في تركيا

الأربعاء، 15-02-2023 09:01 ص

كوريا الشمالية تنشئ وحدة مسؤولة عن عمليات الصواريخ العابرة للقارات

63ec637a42360469c53b2517


الوكيل الإخباري- أنشأت كوريا الشمالية وحدة مسؤولة عن عمليات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات (ICBM) بالوقود الصلب.

اضافة اعلان

 

وأظهرت لقطات من العرض العسكري الذي أقيم الأسبوع الماضي للاحتفال بالذكرى السنوية 75 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري، والتي بثها التلفزيون المركزي الكوري الشمالي، 4 رايات عسكرية للوحدة العسكرية المتخصصة في الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، على الجانب الأيسر لزوجة الزعيم الكوري الشمالي ري سول دو أثناء دخولها ساحة العرض العسكري.

وتوجد صورة صاروخ باليستي على إحدى الرايات العسكرية، تم إطلاقه مع ألسنة اللهب في الدائرة الحمراء. وتم التحقق من أن هذه الراية العسكرية هي نفس الراية التي تم تعليقها على الجزء الأمامي لمنصة الإطلاق المتنقلة المحملة بالصاروخ الباليستي العابر للقارات الجديد بالوقود الصلب، الذي تم الكشف عنه لأول مرة في العرض العسكري في يوم 8 فبراير.

وبحسب التحليل، أنشأت كوريا الشمالية الوحدة العملياتية للصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تعمل بالوقود الصلب، رغم أنها لم تختبر بعد نوعا جديدا منها، ربما يرجع ذلك إلى تأكيدها لأدائها من خلال اختبارات الإطلاق البارد .

وظهر الصاروخ الجديد من نوع الباليستية العابرة للقارات التي تعمل بالوقود الصلب مع راية الوحدة العسكرية، مما يشير إلى وجود وحدة عسكرية مسؤولة عن تطويرها واختبارها وتشغيلها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
download

هزة ارتدادية بقوة 4.2 في تركيا

63ec7be54236045696398352

كييف تقوم بإجلاء مؤسساتها من تشاسوفي يار بجمهورية دونيتسك الشعبية

image - 2023-02-15T092909.795

أمريكا: الأجسام الثلاثة الطائرة الغامضة لا صلة لها بالصين

63ec6f574c59b748942c6dd3

كيشيدا: اليابان لا تنوي المشاركة في اتخاذ القرارات بشأن استخدام الأسلحة النووية الأمريكية

5A40AE12-728E-44D3-9E78-DDC7F6F6C7D3

هايلي تتحدى ترامب: سأترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

63ec74b74236045614711b7c

الأردن من ضمنها.. ترتيب الدول العربية والعالمية الأكثر عرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية

أخبار متعلقة
63e9d2f14236043be872a8eb

كوريا الشمالية توسع وتعيد تنظيم العديد من وحداتها العسكرية

sonhui

وزيرة خارجية كوريا الشمالية تعزي نظيرها التركي بضحايا الزلزال

63e32718423604217c0b9665

كيم جونغ أون يعزي الأسد بضحايا الزلزال

2020-11-16T015015Z_1378606175_RC214K9930GQ_RTRMADP_3_NORTHKOREA-POLITICS

زعيم كوريا الشمالية يأمر جيش بلاده بالاستعداد والجاهزية للحرب

63401d0f423604706d44a468

الدفاع الروسية تعلن عن تصفية 400 جندي أوكراني

6388dc574236046b193eff65

الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك