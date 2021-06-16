كولومبيا: التفجير الذي استهدف قاعدة عسكرية يعتبر هجوما إرهابيا

الوكيل الإخباري- اعتبر وزير الدفاع الكولومبي، دييغو ميلانو، التفجير الذي تم تنفيذه بسيارة مفخخة في قاعدة عسكرية كولومبية بمدينة كوكوتا الشمالية، هجوما إرهابيا.



وقال ميلانو "ندين بشدة العمل الإرهابي ضد جنود هذا اللواء .. أصيب 36 شخصا، منهم ثلاثة إصاباتهم خطيرة".

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وبحسب الوزير "اقتحمت سيارة جيب بيضاء، كان فيها شخصان، منطقة اللواء 30 للجيش في مدينة كوكوتا. وبعد خمس دقائق، انفجرت عبوة ناسفة صغيرة في السيارة، مما جذب انتباه أفراد الوحدة العسكرية هناك، وبعد دقيقتين، انفجرت عبوة ثانية مما ألحق أضرارا جسيمة بالسيارات والمباني المحيطة".



