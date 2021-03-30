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الثلاثاء، 30-03-2021 08:52 ص

كولومبيا: العمل على إنقاذ عمال محتجزين منذ 4 أيام تحت الأرض

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الوكيل الإخباري- بدأت فرق الطوارئ الكولومبية، أمس الاثنين، العمل على إنقاذ 11 عامل منجم محتجزين منذ نحو 4 أيام تحت الأرض في منجم للذهب غير مرخص، إثر غمره بالمياه جراء الأمطار.

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وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن منجم الذهب غير قانوني، ويقع في نيرا بشمال غرب البلاد.

من جانبه، أوضح  لويس فيلاسكيز، حاكم مقاطعة كالداس حيث تقع نيرا قائلا: "ما زال لدينا 11 مفقودا..نأمل أن يتم إنقاذهم في أقل من 48 ساعة"، إذ أن العمال الـ11 محتجزون في بئر بعمق 17 مترا غمرتها المياه من يوم الجمعة الماضي، بعد هطول أمطار غزيرة.

هذا وأشار وزير الطاقة والمناجم الكولومبي، دييغو ميسا، إلى "وجود مشاكل"، لافتا إلى أن "الاتصال صعب للغاية، والوصول إلى المكان أيضا، وأن المنجم المنكوب غير مرخص".

وفي عملية الإنقاذ، استعانت فرق الطوارئ بمضخات لشفط المياه من البئر، وفق الوكالة الوطنية للمناجم.

وكانت الوكالة الوطنية للمناجم في كولومبيا قد كشفت أنه منذ مطلع العام الجاري، تسببت حوادث التعدين في كولومبيا بمقتل 33 شخصا، مقابل 171 قتيلا في عام 2020، و82 قتيلا في عام 2019.

 

المصدر: روسيااليوم


 




 

 


 

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