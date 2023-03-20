الإثنين 20-03-2023
الوكيل الاخباري

القبض على أشخاص سرقوا قطع حديدية من الضغط العالي في البادية الشمالية

118 مليون م3 تخزين سدود المملكة بعد المنخفض الأخير

الذهب يتجاوز 2000 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ عام

تجميد عضوية النائب عبدالرحمن العوايشة 4 أشهر

الحكومة تقرر تحديد سقوف سعرية لاسعار الدجاج اعتباراً من يوم غد الثلاثاء

الكويت: إعلان حالة طوارئ بعد تسرب نفطي غرب البلاد

26756 حالة طلاق في الأردن من بينها 415 حالة خلع بالعام الماضي

إعفاء موظف من السجن 5 سنوات بعد اعترافه ودفعه قيمة ما اختلس

الحكومة الفرنسية تواجه اليوم مذكرتين لحجب الثقة

قاضي القضاة: الطلبات المرهقة وراء عزوف الشباب في الأردن عن الزواج

الإثنين، 20-03-2023 10:00 ص

كولومبيا.. تحطم طائرة عسكرية ومقتل جميع ركابها

7777777777777777777778888888888888888


الوكيل الإخباري - تحطمت مروحية عسكرية في كولومبيا، أمس الأحد، كانت تقل أربعة جنود، ما أدى إلى مصرع جميع من كانوا على متنها.

اضافة اعلان


وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، رصد مقطع فيديو المروحية لحظة سقوطها من السماء على الأشجار، في منطقة كويبدو في العاصمة تشوكو، غربي كولومبيا.


ولم يتم تحديد أسباب سقوط المروحية بعد، إلا أن مسؤولين قالوا إنها كانت تقوم بعملية إمداد جوي.


وأمر الرئيس الكولومبي جوستافو بيتروبيترو، السلطات بالتحقيق فورا في أسباب الحادث، حسبما ذكر في منشور على حسابه في "تويتر" اليوم الاثنين.


وصرح قائد قوة المهام المشتركة، هيكتور ألفونسو كانديلاريو، لوسائل إعلام محلية أن الحادث تسبب بإحراق الطائرة بالكامل، بعد أن اصطدمت بالأرض.


بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
download (1)

الكويت: إعلان حالة طوارئ بعد تسرب نفطي غرب البلاد

6418180f42360434277d632e

الحكومة الفرنسية تواجه اليوم مذكرتين لحجب الثقة

6418052e4c59b75e8d452184

تركيا تعلن ترحيبها باتفاق تطبيع العلاقات بين صربيا وكوسوفو

thumbs_b_c_a4855ace48b71dafb26f7a1ff6bf7ac9

الصين تدعو المحكمة الجنائية الدولية لتفادي ازدواجية المعايير

64180f954c59b710865adfab

أكثر من 10 آلاف شخص يتابعون مسارها.. طائرة صينية الأكثر ملاحقة في الأجواء الآن

B-1-lancer-2

إعادة نشر قاذفة القنابل الاستراتيجية الأمريكية "بي 1 بي" في شبه الجزيرة الكورية

أخبار متعلقة
image - 2023-03-18T085817.952

البرازيل.. عملية أمنية ضد عصابات تنشر الرعب

تنزيل (7)

السلفادور.. نقل ألفي سجين إلى مركز لاحتجاز الإرهابيين

image - 2023-03-16T092723.626

بايدن: حان الوقت لحظر الأسلحة الهجومية

image (90)

الولايات المتحدة.. بايدن يكافح العنف المسلَّح بتشريعات جديدة

pakistan-1715201_1280

باكستان.. قتلى وجرحى بتفجير إرهابي استهدف مدنيين

image - 2023-02-20T084739.252

الناتو يرسل حاويات لإقامة مساكن مؤقتة في تركيا