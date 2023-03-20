كولومبيا.. تحطم طائرة عسكرية ومقتل جميع ركابها

الوكيل الإخباري - تحطمت مروحية عسكرية في كولومبيا، أمس الأحد، كانت تقل أربعة جنود، ما أدى إلى مصرع جميع من كانوا على متنها.

اضافة اعلان



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، رصد مقطع فيديو المروحية لحظة سقوطها من السماء على الأشجار، في منطقة كويبدو في العاصمة تشوكو، غربي كولومبيا.



ولم يتم تحديد أسباب سقوط المروحية بعد، إلا أن مسؤولين قالوا إنها كانت تقوم بعملية إمداد جوي.



وأمر الرئيس الكولومبي جوستافو بيتروبيترو، السلطات بالتحقيق فورا في أسباب الحادث، حسبما ذكر في منشور على حسابه في "تويتر" اليوم الاثنين.



وصرح قائد قوة المهام المشتركة، هيكتور ألفونسو كانديلاريو، لوسائل إعلام محلية أن الحادث تسبب بإحراق الطائرة بالكامل، بعد أن اصطدمت بالأرض.



بترا