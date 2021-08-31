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الثلاثاء، 31-08-2021 07:57 ص

كيري يبحث مشاكل المناخ مع وزير خارجية اليابان

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الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، إنه أجرى محادثات في طوكيو اليوم مع جون كيري المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون تغيرات المناخ.

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وخلال اللقاء، ناقش الجانبان قضايا المناخ والاستعدادات للمؤتمر السادس والعشرين للأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، الذي سيعقد هذا العام.


وأضاف الوزير: "خلال اللقاء، أشرت إلى أن مشاكل تغير المناخ تعتبر قضية مهمة للغاية بالنسبة للعالم كله. وقبل انعقاد مؤتمر COP26، نعتزم مع الولايات المتحدة أخذ زمام المبادرة، في الجهود المبذولة للحد من انبعاثات غاز الكربون".
وشدد الوزير على ضرورة استخدام التكنولوجيات المتقدمة، لخفض مستوى الانبعاثات.


وبعد اليابان، سيتوجه كيري في زيارة للصين تستمر حتى 3 سبتمبر. وهناك سيعقد الضيف الأمريكي، محادثات مع الممثل الخاص للحكومة الصينية لتغير المناخ شيه تشن هوا. وسيركز الجانبان خلال المحادثات، على التعاون في الأمم المتحدة من أجل حل مشاكل تغير المناخ.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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