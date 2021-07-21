الأربعاء 21-07-2021
الوكيل الاخباري

قطاع الألبسة: استعداد لتجهيزات العودة إلى المدارس

أحداث هامة شهدتها المملكة في أول أيام عيد الأضحى

وفيات الأربعاء 21/7/2021

عودة بيع الخضار والفواكه في السوق المركزي

الحجاج يستكملون رمي الجمرات في أول أيام التشريق

انخفاض إصابات كورونا النشطة في المملكة

الصحة العالمية تحدد سبيل السيطرة على كورونا

انخفاض طفيف على الحرارة الأربعاء

الملك: مستمرون بالعمل مع أميركا

تحسن الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز

الأربعاء، 21-07-2021 09:48 ص

كيري يدعو الصين للتعاون من أجل مواجهة أزمة المناخ

كيري


الوكيل الإخباري - دعا المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، جون كيري، الصين إلى الاضطلاع بدور قيادي في التصدي لأزمة المناخ، والتعاون مع الولايات المتحدة على الرغم من الخلافات القائمة بين البلدين.

اضافة اعلان

 

وقال كيري في كلمة ألقاها في لندن، أمس الثلاثاء، إنه "بكل بساطة لا مجال" لحل أزمة المناخ "من دون تعاون تام" ومن دون اضطلاع البلد الذي يصدر أكبر انبعاثات لغازات الدفيئة في العالم بـ"دور قيادي" على هذا الصعيد، في إشارة إلى الصين.


وتابع أن "الصين قادرة تماما" على مساعدة العالم في خفض انبعاثات غازات الدفيئة "خلال هذا العقد المفصلي الممتد بين 2020 و2030".


وأوضح: "ليس سرا أن هناك تباينات كثيرة بين الصين والولايات المتحدة"، مشددا على أن "التعاون في ملف المناخ هو السبيل الوحيد" لإنقاذ العالم من المسار الانتحاري الحالي.


كما شدد على ضرورة التحرك سريعا واعتبر أنه "من دون خفض كاف من جانب الصين" لانبعاثات غازات الدفيئة سيكون "مستحيلا" تحقيق الهدف المشترك بحصر الاحترار المناخي بـ1,5 درجة مئوية.


وذكر كيري أن المملكة المتحدة تستضيف في نوفمبر القادم في غلاسكو (اسكتلندا) المؤتمر الأممي حول التغير المناخي في "توقيت مفصلي" من شأنه أن يمكن العالم من "السيطرة على التغير المناخي".


وأضاف: "في غضون مئة يوم ونيف يمكننا إنقاذ السنوات المئة المقبلة"، داعيا لبذل مزيد من الجهود لخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 45% على الأقل بحلول العام 2030، بهدف التوصل إلى الحياد الكربوني في العام 2050.


وكانت الصين قد عرضت في مارس الماضي خطة لخمس سنوات ترمي إلى خفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون اعتبارا من العام 2030. لكن هذه الخطة لا تتضمن أي تفاصيل حول كيفية تحقيق هذا الهدف، علما بأن الصين التي تعد أكبر مصدر للتلوث في العالم تعتزم زيادة استثماراتها في محطات توليد الطاقة العاملة بالفحم.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
حمدوك

حمدوك: السودان لا يزال يدعو لاتفاق قانوني وملزم حول سد النهضة

60f7bb234c59b7444515f847

واشنطن تدق باب قطر والكويت لإيواء مترجمين تعاونوا معها في أفغانستان

158-074626-tashreeq-pilgrims-jamarat-2

الحجاج يستكملون رمي الجمرات في أول أيام التشريق

f0321726-28bc-42e0-b21f-cfc66b4bdbd9_16x9_1200x676

إعلان حالة الطوارئ بإحدى المقاطعات الكندية إثر تزايد حرائق الغابات

الاول

القوات الأمريكية تشن هجوما جويا في الصومال

60f7a6854c59b74afe6bbf87

الرئيس الصيني يحذر من وضع خطير جدا بسبب الفيضانات

أخبار متعلقة
720211914356638971986

الفيضانات تجتاح 12 مدينة وسط الصين

26b723b1-83f9-463b-a9a2-8408bc29c16c

إنهيار سدين في الصين نتيجة أمطار غزيرة

RTS2WNOI

الصين تؤكد تعزيز التعاون مع إيران في ظل حكومتها القادمة

1049581886_0_0_2447_1324_1000x541_80_0_0_13a47f783fff7b5e3e30b9d60157fd22

وزير خارجية الصين يصل دمشق للقاء الأسد

60f292964c59b75013551911

مصرع 8 أشخاص جراء انهيار منزل في الصين

1034460340_0_406_3500_2299_1000x541_80_0_0_1f9a25ab77b67baa8e4c8b480db33e7d

تحذير صيني للولايات المتحدة بعد هبوط طائرة عسكرية أمريكية في تايوان