الثلاثاء 12-10-2021
الوكيل الاخباري

التعليم العالي لـالوكيل: لا جديد بشان احتفالات التخرج في الجامعات

مواطنون يتبرعون لمواطن ناشد عبر برنامج الوكيل بتأمين جهاز تنفسي لوالده المريض

اسعار الذهب الثلاثاء 12/ 10/ 2021

الصين ترفض الاتهامات الأميركية لها بممارسة سياسة غير سوقية

13 ألفا و980 إصابة كورونا نشطة في الاردن

مواطن يناشد عبر برنامج الوكيل بتأمين جهاز تنفسي لوالده المريض

مدعوون للتعيين في الجامعة الأردنية- أسماء

ترقيات وتشكيلات أكاديمية في اليرموك- أسماء

الملك يزور قطر اليوم الثلاثاء

صحة جرش لـ برنامج الوكيل : 30 حالة تسمم وحالتهم الصحية من بسيطة إلى متوسطة

الثلاثاء، 12-10-2021 07:25 ص

كيشيدا يعلن سيادة اليابان على جزر الكوريل الجنوبية

يابان


الوكيل الإخباري - صرح رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا أثناء مناقشات في برلمان البلاد أن سيادة اليابان تمتد بما في ذلك إلى جزر الكوريل الجنوبية.
وقال: "يجب تسوية مسألة الأراضي، وعدم تركها للأجيال القادمة".

اضافة اعلان


وأشار في الوقت ذاته إلى أن الحكومة اليابانية "تسعى لتوقيع معاهدة سلام مع روسيا بعد تسوية القضية الإقليمية".


وتطالب اليابان بجزر شيكوتار وكوناشير وإيتوروب وهاموباي، اعتمادا على اتفاقية ثنائية حول التجارة والحدود وقعتها مع روسيا في عام 1855. وحولت طوكيو مسألة إعادة هذه الجزر إلى شرط لتوقيع معاهدة سلام مع روسيا لم يتم توقيعها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.


وفي عام 1956 وقع الاتحاد السوفيتي واليابان بيانا مشتركا وافقت فيه موسكو على مناقشة احتمال إعادة جزيرتين من جزر الكوريل الجنوبية لليابان حال توقيع معاهدة سلام بين الجانبين. 


وأجرى كيشيدا الأسبوع الماضي مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. أكد الجانبان خلالها سعيهما لتحقيق تقدم في المفاوضات حول توقيع معاهدة سلام بين البلدين على أساس الاتفاقات الموجودة بما فيها الاتفاقات التي تم التوصل إليها في عام 2018.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3471731

الصين ترفض الاتهامات الأميركية لها بممارسة سياسة غير سوقية

انستغرام

إنستغرام يختبر خاصية تنذر المستخدمين بتعطيل الخدمات

فيضان

وفاة 15 شخصا على الأقل في الصين نتيجة الفيضانات

زلزال 3

زلزال بقوة 5.8 درجة في جزر الكوريل الروسية

w

بوتين يبحث مع ماكرون وميركل الأوضاع في أوكرانيا

w

انطلاق أعمال الدورة 68 لإقليمية الصحة العالمية

أخبار متعلقة
20211008072615978

ارتفاع عدد المصابين في زلزال اليابان إلى 52 شخصا

613fed044c59b733732cd628 (1)

هزة أرضية بقوة 5.9 درجة قرب سواحل اليابان

يابان

وفاة في تصادم سفينتين في اليابان