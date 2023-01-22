كيشيدا ينوي زيارة كييف منتصف الشهر المقبل

الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة "يوميوري" اليابانية بأن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، يعتزم زيارة كييف منتصف الشهر المقبل، وإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.



وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسميها، إن رئيس الوزراء الياباني يخطط أيضا لتفقد مناطق في أوكرانيا، حيث وقع القتال في وقت سابق.



وكتبت الصحيفة أنه من المتوقع عقب الزيارة، في حالة إجرائها، سيتم تبني بيان مشترك يدين فيه كيشيدا والسلطات الأوكرانية تصرفات روسيا.



وأشارت صحيفة "يوميوري"، إلى أن زيارة أوكرانيا مهمة بالنسبة لكيشيدا فيما يتعلق برئاسة اليابان لمجموعة السبع (G7) هذا العام، وأوضحت أن الرحلة يمكن أن تظهر المشاركة النشطة لطوكيو في عملية تقديم المساعدة إلى كييف.



وبحسب المصدر ذاته فإن السلطات اليابانية لا تزال تستكشف إمكانية تنظيم الرحلة الخارجية من وجهة نظر أمنية، وتنظر في إمكانية دخوله إلى أوكرانيا عبر أراضي بولندا المجاورة كخيار رئيسي.

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روسيا اليوم