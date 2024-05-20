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كيف تحطمت مروحية رئيس إيران؟

الإثنين، 20-05-2024 12:49 م

كيف تحطمت مروحية رئيس إيران؟

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الوكيل الإخباري- بعدما تأكد مقتل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته، حسين أمير عبد اللهيان، واللذين كانا ضمن 9 ركاب على متن المروحية الرئاسية الإيرانية التي تحطمت فوق محافظة أذربيجان الشرقية، شمال غربي البلاد، كشفت الصور الأولية التي ظهرت، اليوم الاثنين، لموقع تحطم الهليكوبتر، سيناريو سقوطها.

فقد بينت تلك الصور التي أظهرت المروحية شبه محترقة، أنها اصطدمت بقمة جبل، وسط غياب الرؤية بسبب سوء الأحوال الجوية أمس، فوق منطقة وعرة على الحدود الإيرانية مع أذربيجان، وفقًا لما أفادت به وسائل الإعلام.

كذلك، رجح بعض المحللين في تصريحات لـ "العربية" أن تكون المروحية قد اصطدمت بأحد الجبال في منطقة تبريز، وسط الضباب الكثيف وسوء الأحوال الجوية، لاسيما بعدما أظهرت الصور الأولية للطائرة احتراقها بشكل شبه كامل.

وأعلن احد المصادر الايرانية أن "بعض الجثث احترقت ولا يمكن التعرف على هويتها".

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9 على متنها
وكانت المروحية التي كانت تحمل إلى جانب رئيسي (63 عامًا)، الذي تولى سابقًا قيادة السلطة القضائية في البلاد ووزير الخارجية، محافظ أذربيجان الشرقية، مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز، محمد علي الهاشم، و7 مرافقين آخرين، هبطت وسط غابات أرسباران في محيط قرية "أوزي"، بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، وسط ضباب كثيف.

يُذكر أن رئيسي كان في أذربيجان في وقت مبكر أمس الأحد مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، لافتتاح السد الذي بنته الدولتان على نهر أراس.





 




 

 


 

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