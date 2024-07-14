الأحد 14-07-2024
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الأحد، 14-07-2024 10:50 ص

كيف علقت إيفانكا ترامب على محاولة اغتيال والدها ؟

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الوكيل الإخباري- علقت مستشارة البيت الأبيض السابقة وابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إيفانكا ترامب، على محاولة اغتيال والدها في تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

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وقالت إيفانكا في منشور عبر "X": "أشكركم على محبتكم ودعائكم من أجل والدي ومن أجل الضحايا الآخرين لأعمال العنف التي لا معنى لها اليوم في بتلر، بنسلفانيا".


وأعربت إيفانكا عن امتنانها لجهاز الخدمة السرية وجميع ضباط إنفاذ القانون الآخرين على إجراءاتهم السريعة والحاسمة.


وتعرض ترامب لمحاولة اغتيال أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا، ووثق مقطع فيديو لحظة محاولة اغتيال ترامب بعد لحظات من اعتلائه المنصة خلال التجمع، حيث اصطحبه جهاز الخدمة السرية والدماء تسيل من جانب وجهه.

 

RT

 




 

 


 

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