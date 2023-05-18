كيليتشدار أوغلو يوجه إنذارا لجميع اللاجئين من تركيا

الوكيل الإخباري- أعلن المرشح الرئاسي المنافس لأردوغان كمال كيليتشدار أوغلو عن نيته طرد جميع اللاجئين من تركيا إذا وصل إلى السلطة.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي لكيليتشدار أوغلو في أنقرة، حيث صرح بأن تركيا تستضيف 10 ملايين لاجئ، متابعا: "إذا بقي هؤلاء، سيرتفع عدد المستوطنين الجدد في تركيا إلى أكثر من 10 ملايين نسمة، وهو ما سيرفع الدولار إلى 30 ليرة (الدولار مقابل الليرة الآن واحد إلى 19.7)".

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كذلك اتهم زعيم المعارضة ومنافس أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالكذب والتزوير في الجولة الأولى من التصويت، والتي جرت في 14 مايو الجاري. حيث تابع كيليتشدار أوغلو: "لقد طغت الأكاذيب والافتراءات على الحملة، ولم تعرف المكائد والتلاعب حدودا"، مضيفا أن المعارضة أرسلت شكاوى إلى لجنة الانتخابات المركزية بشأن نتائج التصويت، ومؤكدا أن لدى المعارضة "بروتوكولات موقعة باليد وسوف تناضل من أجل كل صوت".



كذلك نفى كيليتشدار اتهامات أردوغان بشأن صلاته المزعومة بحزب العمال الكردستاني ومنظمة فتح الله غولن المحظورة في تركيا، والتي تتهمها سلطات البلاد بتنظيم محاولة انقلاب يوليو 2016. وقال زعيم المعارضة: "أتحدث بصراحة مع جميع المواطنين: لم أجلس إلى جانب المنظمات الإرهابية ولن أجلس معهم على طاولة واحدة. سأكون صادقا، وسأعمل من أجل مصلحة البلاد".

روسيا اليوم