السبت 05-11-2022
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السبت، 05-11-2022 08:17 م

كينيا.. توقف رحلات الخطوط الجوية جراء إضراب طياريها

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الوكيل الاخباري- أعلن وزير النقل الكيني كيبتشومبا موركومين، توقف رحلات الخطوط الجوية الوطنية يوم السبت بسبب إضراب الطيارين، مشيرا إلى أن ذلك أثر على نحو 10 آلاف مسافر.اضافة اعلان


واعتبر وزير النقل في تصريح للصحفيين، أن الإضراب يرقى إلى مصاف "التخريب الاقتصادي".

وناشد "الطيارين لوضع حد للإضراب"، مقرا بأن مطالبهم "يمكن تفهمها".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الطيران آلان كيلافوكا، إن 23 رحلة جوية ألغيت صباح السبت بسبب الإضراب الذي وصفه بـ"غير القانوني".

وحضّ آلان كيلافوكا الطيارين المحتجين الذين يشكلون 10 بالمئة من القوة العاملة في الشركة، على العودة إلى العمل بحلول منتصف نهار الأحد، وتوجه لهم قائلا "إذا لم تقوموا بذلك، فسيتم اتخاذ إجراء تأديبي فوري".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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