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الأحد، 20-11-2022 01:45 م

كيودو: استقالة ثالث وزير في الحكومة اليابانية خلال شهر

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الوكيل الاخباري- قالت وكالة "كيودو"، إن وزير الشؤون الإدارية والاتصالات الياباني مينورو تيرادا قدم استقالته إلى رئيس الوزراء فوميو كيشيدا اليوم الأحد.

ونقلت الوكالة عن مصادر حكومية، أن سبب الاستقالة يعود إلى فضائح متعددة تورط فيها الوزير.

وهكذا أصبح تيرادا ثالث وزير ياباني، يخسر حقيبته الوزارية خلال الثلاثين يوما الماضية.

في وقت سابق، ذكرت مجلة "شوكان بونشون" الأسبوعية أن مجموعة من أنصار تيرادا دفعوا نفقات له تتعلق بحملة الانتخابات البرلمانية لعام 2021 بقيمة مليون ين (حوالي 7000 دولار)، هذا رغم أن تيرادا أشار في تقرير رسمي إلى أنه دفع هذه النفقات من أمواله الخاصة. وهذا بحد ذاته يعتبر انتهاكا للتشريعات الانتخابية في اليابان. بالإضافة لذلك قام تيرادا على مدى ثلاث سنوات متتالية، بتسجيل شخص متوفي على أنه كبير المحاسبين في وثائقه المالية.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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