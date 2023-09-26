كييف تعترف: ضربة روسية أصابت موقعا لتجميع صواريخنا

الوكيل الإخباري - صرح أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا أليكسي دانيلوف بأن كييف قامت بنقل "جزء معين" من إنتاج صواريخها إلى خارج البلاد بعد أن استهدفت القوات الروسية موقعا لتجميعها.



وقال دانيلوف في حديث لصحيفة ABC الإسبانية ردا على سؤال عن برنامج أوكرانيا الصاروخي: "هذا برنامج سري، ولن يخبرك أحد بمدى تقدمه. ما يمكنني قوله هو إنه، لسوء الحظ، قد ضربت روسيا أحد المواقع لتجميع هذه الصواريخ".



وأضاف: "والآن قد قمنا بنقل جزء معين من الإنتاج إلى خارج بلادنا".

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وفي وقت سابق هذا الشهر اعترف دانيلوف بأن كييف بدأت تطوير صواريخ مداها 700 كم في شتاء 2020، أي قبل أكثر من عام من بدء العملية العسكرية الروسية في بلاده.



من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن قوات بلاده قد استخدمت أسلحة قادرة على الوصول إلى أهداف تقع على بعد حوالي 700 كيلومتر، وزعم أن الأسلحة أصابت الهدف، دون أن يقدم أي تفاصيل ملموسة تدعم مزاعمه حول الهدف الذي تمت إصابته.

RT