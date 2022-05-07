كييف تعلن إجلاء جميع النساء والأطفال من مصنع آزوفستال بماريوبول

الوكيل الاخباري - اعلنت كييف اليوم السبت، إجلاء جميع النساء والاطفال والمسنين من مصنع آزوفستال، جيب المقاومة الأخير للقوات الأوكرانية في مواجهة الجيش الروسي في مدينة ماريوبول.



ونقلت وكالة يورونيوز الأوروبية، عن نائب رئيس الوزراء الأوكراني، ايرينا فيريشتشوك، في بيان عبر فيسبوك، " أنه تم تنفيذ أمر الرئيس: بأجلاء جميع النساء، والأطفال والمسنين من آزوفستال، وتم إنجاز هذا الجزء من المهمة الإنسانية في ماريوبول، تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي،بخروج 500 مدني من المدينة .

اضافة اعلان