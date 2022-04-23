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السبت، 23-04-2022 12:30 م

كييف تعلن بدء استلام الأسلحة التي طلبتها من حلفائها

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الوكيل الإخباري-قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إن كييف بدأت استلام الأسلحة التي طلبتها من حلفائها، معتبرا أن تصريحات قادة الجيش الروسي تعكس نية موسكو اجتياح دول أخرى.

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وأضاف زيلينسكي أن هجوم روسيا على أوكرانيا هو مجرد بداية.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، يعتزم عقد اجتماع الأسبوع المقبل في ألمانيا لمسؤولي الدفاع والقادة العسكريين من أكثر من 20 دولة لمناقشة احتياجات أوكرانيا الدفاعية الفورية والطويلة الأجل.

وقال الناطق باسم البنتاغون جون كيربي، الجمعة، إنه تمت دعوة حوالي 40 دولة، بما فيها أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وإن الردود لا تزال تصل بشأن الجلسة التي من المزمع أن تعقد الثلاثاء في قاعدة رامشتاين الجوية.

 

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