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الأحد، 10-04-2022 02:35 م

كييف تعلن مقتل 177 طفلًا جراء الهجمات الروسية

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الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات الأوكرانية، الأحد، مقتل 177 طفلًا جراء الهجمات الروسية منذ انطلاق الحرب.

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وذكرت النيابة العامة الأوكرانية في بيان لها، أن 938 مؤسسة تعليمية تضررت جراء قصف الجيش الروسي، 87 منها دمر بشكل كامل.


وأشار البيان إلى أن الهجمات الروسية أدت إلى مقتل 177 طفلًا وإصابة 336 آخرين منذ بداية الحرب في 24 فبراير/ شباط الماضي.


وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

 

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