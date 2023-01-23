كييف تفخخ مفاعلات نووية وموسكو تحذر من صاروخ أوكراني ضال

الوكيل الاخباري- أعلن رئيس جهاز المخابرات الخارجية سيرغي ناريشكين بأن النظام في كييف ينشر أسلحة وذخائر خلف المفاعلات النووية في محطات الطاقة النووية، لأن القوات الروسية لن تهاجم تلك المحطات.



جاء ذلك في التصريحات التي نقلتها عنه الخدمة الصحفية لجهاز المخابرات الخارجية، حيث تابع ناريشكين بأن قيادة الجيش الأوكراني تخفي ذخائر وأسلحة على أراضي محطات الطاقة النووية، تخفيها خلف المفاعلات النووية فيما تدرك أن القوات المسلحة الروسية لن تضرب أراضي محطات الطاقة النووية خوفا من كارثة نووية.

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ووفقا له، يشبه ذلك ما يقوم به المسلحون الأوكرانيون في مدن دونباس وغيرها من المناطق الحدودية مع روسيا حينما يقصفون تلك المدن من خلف ظهور المدنيين الأوكرانيين.



وقال ناريشكين: "تستند حساباتهم إلى حقيقة أن القوات المسلحة الروسية، إدراكا منها لخطر وقوع كارثة نووية، لن تضرب أراضي محطات الطاقة النووية. ومع ذلك، فإذا حدث تفجير واسع النطاق للمستودعات، وتم تدمير أي من المفاعلات النووية لمحطات توليد الكهرباء جراء أي خطأ آخر لصاروخ "ضل طريقه" للدفاع الجوي الأوكراني، فيمكن دائما إلقاء اللوم على موسكو. حيث أن كييف مقتنعة تماما بذلك نظرا للتشجيع الضمني من جانب الغرب لقصف المدفعية الأوكرانية لمحطة الطاقة النووية بزابوروجيه".

روسيا اليوم