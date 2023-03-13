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الإثنين، 13-03-2023 10:01 ص

كييف تندد بتظاهرات ألمانيا ضد تسليحها

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الوكيل الإخباري - وجه وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا انتقاداً شديداً لمظاهرة ببرلين نادت بإجراء مفاوضات سلام مع روسيا ووقف إذكاء الحرب بالتسليح، بمبادرة من اليسارية الألمانية زارا فاجنكنشت والصحفية الألمانية أليس شفاتسر، في حين تتواصل احتجاجات الشارع الفرنسي ضد مشروع قانون التقاعد الجديد.

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وقال كوليبا في تصريحات لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس الأحد: "يجب أن يكون هؤلاء الناس صادقين". منتقداً شعار (أوقفوا الحرب بتزويدهم بالسلاح!) الذي رفعه المتظاهرون. ودعا كوليبا ألمانيا لزيادة توريدات الذخيرة إلى بلاده سريعاً.


وتشهد العديد من الدول الأوروبية تظاهرات يرفع بعضها شعارات مباشرة تتهم التسليح الأوروبي لكييف بالتسبب بأزمات معيشية مثل غلاء الأسعار ونقص المواد الغذائية.


ففي فرنسا التي تبحث عن وسائل لمعالجة الأزمات الاقتصادية، تستمر الاحتجاجات ضد مشروع قانون يقضي برفع سن التقاعد من 62 إلى 64، واعتمده مجلس الشيوخ الفرنسي على الرغم من الإضرابات العمالية واحتجاجات الشوارع وأطنان من القمامة المتراكمة يوماً بعد يوم. وخرج معارضون لخطة رفع سن القاعد في مزيد من الاحتجاجات للضغط على الحكومة لسحب الخطة.

 

البيان

 




 

 


 

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