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السبت، 06-07-2024 08:16 ص

كييف توضح مدى استعدادها لتقديم "تنازلات" في حال فوز ترامب

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الوكيل الاخباري- علق رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، على كلمات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه يمكنه إنهاء الصراع بسرعة.

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وأكد يرماك أن أوكرانيا ليست مستعدة لتقديم تنازلات إقليمية خلال التسوية مع روسيا، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

 

وأوضح أنه ليس لديه أي فكرة كيف ستستمر قوات كييف في القتال في حال توقف الدعم الأمريكي.

وقال الرئيس الأمريكي السابق مرارا إنه سيتمكن من حل الصراع في أوكرانيا إذا فاز في الانتخابات حتى قبل توليه منصبه رسميا. وأضاف: "سوف أنهي هذه الحرب، التي يقتل فيها الناس بلا داع وبغباء شديد".

وفي 14 يونيو، حدد الرئيس بوتين، في اجتماع مع قيادة وزارة الخارجية، شروط حل الوضع في أوكرانيا. ومن بينها انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من كل الكيانات الروسية الجديدة الأربعة، ورفض كييف الانضمام إلى الناتو. بالإضافة إلى ذلك، ترى روسيا أنه من الضروري رفع جميع العقوبات الغربية المفروضة عليها وإقامة دولة عدم الانحياز وخالية من الأسلحة النووية في أوكرانيا.

 




 

 


 

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