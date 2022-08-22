كييف: مقتل 9 آلاف جندي أوكراني منذ بداية الحرب

الوكيل الإخباري - أعلن القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني اليوم الاثنين، عن مقتل تسعة آلاف جندي أوكراني منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي.



ونقلت وكالة "انترفاكس" الأوكرانية للأنباء عن القائد العام للجيش الأوكراني، خلال تجمّع عام في كييف قوله: "إن هناك أطفالًا أوكرانيين يحتاجون إلى اهتمام خاص لأن آباءهم ذهبوا إلى جبهة القتال وأصبحوا ربما من "التسعة آلاف بطل الذين قُتلوا".

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ويُعدّ إعلان زالوجني من أحد التصريحات النادرة من مسؤولين أوكرانيين بشأن الخسائر العسكرية لكييف في حربها ضد القوات الروسية.



وتعود آخر تقديرات إلى منتصف أبريل حين أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن نحو ثلاثة آلاف جندي أوكراني قُتلوا ونحو عشرة آلاف أُصيبوا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

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