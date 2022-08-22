الإثنين 22-08-2022
الوكيل الاخباري

الامن : ضبط سائق يطهو الطعام ويدخن الأرجيلة على احدى الطرق - صور

ورشة توعوية للعناية بأشجار الزيتون المعمرة بالكورة

تنفيذ مشروعات مائية في الطفيلة لتخفيض نسب الفاقد المائي

اعلان موعد بدء تقديم طلبات الاستفادة من بعثة المكرمة الملكية السامية

التربية تؤكد : دوام طلبة المدارس في هذا الموعد

الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً - أرقام

الامن يوضح حول سبب ازمة السير على الدوار الرابع - صورة

تحويلات مرورية على طريق الكرك - القطرانة اعتبارا من الخميس - تفاصيل

تخفيض رسوم الماجستير والبرنامج الدولي لتخصصات الدبلوم بالبلقاء التطبيقية

الملك يغادر أرض الوطن للمشاركة في لقاء عربي خماسي في مصر

الإثنين، 22-08-2022 04:24 م

كييف: مقتل 9 آلاف جندي أوكراني منذ بداية الحرب

_123511420_2580107d-9c32-42f4-9e51-624f6960c427


الوكيل الإخباري - أعلن القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني اليوم الاثنين، عن مقتل تسعة آلاف جندي أوكراني منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي.

ونقلت وكالة "انترفاكس" الأوكرانية للأنباء عن القائد العام للجيش الأوكراني، خلال تجمّع عام في كييف قوله: "إن هناك أطفالًا أوكرانيين يحتاجون إلى اهتمام خاص لأن آباءهم ذهبوا إلى جبهة القتال وأصبحوا ربما من "التسعة آلاف بطل الذين قُتلوا".

اضافة اعلان


ويُعدّ إعلان زالوجني من أحد التصريحات النادرة من مسؤولين أوكرانيين بشأن الخسائر العسكرية لكييف في حربها ضد القوات الروسية.


وتعود آخر تقديرات إلى منتصف أبريل حين أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن نحو ثلاثة آلاف جندي أوكراني قُتلوا ونحو عشرة آلاف أُصيبوا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
630378dd42360475595ecd8e

الحكومة البولندية تكشف عن مقدار قيمة مساعدات بلادها لأوكرانيا

20220220_1645345718-790

بعد 6 أشهر على الحرب في أوكرانيا.. ما هي السيناريوهات المتوقعة؟

63036c0e4c59b7644247e176

الرئيس الإيراني: اقتربنا من إنتاج طائرة ركاب محلية الصنع

6303685e4236046a347f6cb1

الدفاع التركية: سفينتا حبوب تغادران أوكرانيا

22-8-2022_13_45_24_GomhuriaOnline_341661168724

العلم الروسي يرفرف في أعلى نقطة في خيرسون

20210827110440440

الصين: إجلاء 1500 مواطن بسبب الحرائق

أخبار متعلقة
62eba8b34236046ee111f968

اليابان: سننقل لكييف شاحنات وطائرات مسيرة

ا......بناء سد النهضة

مصر تسجل اعتراضها بمجلس الامن على ملء سد النهضة بشكل احادي

213232 (1)

بايدن يمدد حالة الطوارئ على لبنان

5fff3133423604641658fd10

مجلس النواب الأميركي يقرّ منع البنادق الهجومية

Mustafa_al-Kadhimi

الكاظمي: استمرار التصعيد السياسي يزيد التوتر في الشارع

1659181119509

ارتفاع عدد ضحايا السيول في إيران إلى 56 قتيلا