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الثلاثاء، 11-04-2023 08:12 م

كييف: وثائق البنتاغون المسربة لن تؤثر على خططنا العسكرية

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الوكيل الإخباري - أعلن سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، أن تسرب المعلومات الاستخباراتية الأمريكية لن يؤثر على الاستراتيجية العسكرية لكييف.

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وقال دانيلوف: "على أي حال، يمكنني القول إن عدد الأشخاص الذين يعرفون خططنا على أراضينا محدود للغاية. ولا أعتقد أن مصدر "سي إن إن" له علاقة بهذا الأمر".

وأشار إلى أن بعض المعلومات التي تم نشرها ليست سرية على الإطلاق و"يمكن العثور عليها في مصادر مفتوحة".


وأكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن تسرب وثائق البنتاغون السرية لن يؤثر في خطط دعم كييف، وأن واشنطن ستواصل دعمها طالما الحاجة لذلك قائمة.


وأشارت صحيفة The War Zone إلى أنه يمكن للمخابرات الروسية الحصول على الكثير من المعلومات حول حالة قوات كييف ونوايا هيئة الأركان الأوكرانية من التسريب الأخير من البنتاغون.


وأعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم السبت الماضي، عن فتح تحقيق في تسريب محتمل ونشر وثائق سرية للبنتاغون تتعلق بمساعدة أوكرانيا عسكريا وبعملية روسيا العسكرية ومسائل أخرى.

 

RT

 




 

 


 

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