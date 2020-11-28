السبت 28-11-2020
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السبت، 28-11-2020 09:23 ص

مناقشة الملفات المشتركة

لأول مرة.. السيسي في زيارة لجنوب السودان

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الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي


الوكيل الإخباري - يتوجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، إلى مدينة جوبا لعقد لقاء قمة مع رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفا كير.

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ومن المقرر أن تشهد القمة المصرية الجنوب سودانية،  التباحث حول أهم التطورات السياسية الخاصة بالقضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة جمهورية مصر العربية، بسام راضي، إن زيارة السيسي إلى جنوب السودان، التي تعد الأولى من نوعها، ستشهد عقد قمة مصرية جنوب سودانية، ستناقش مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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