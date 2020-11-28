لأول مرة.. السيسي في زيارة لجنوب السودان

الوكيل الإخباري - يتوجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، إلى مدينة جوبا لعقد لقاء قمة مع رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفا كير.



اضافة اعلان



ومن المقرر أن تشهد القمة المصرية الجنوب سودانية، التباحث حول أهم التطورات السياسية الخاصة بالقضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة جمهورية مصر العربية، بسام راضي، إن زيارة السيسي إلى جنوب السودان، التي تعد الأولى من نوعها، ستشهد عقد قمة مصرية جنوب سودانية، ستناقش مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





