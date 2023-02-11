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السبت، 11-02-2023 07:23 ص

لأول مرة انتشار "الجراد النطاط" في السعودية والسلطات توضح

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الوكيل الاخباري - أصدر مركز بحثي سعودي توضيحات بعد انتشار صور لتجمعات "الجراد النطاط" في مكة المكرمة، حسبما أكدت وكالة الأنباء السعودية (واس) في الساعات الأولى من صباح السبت.

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وأوضح المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود جراد صحراوي في ملعب الشرائع بمكة المكرمة، إنما هو نوع من أنواع النطاطات يسمى الجخاخ أو الجراد النطاط.


وأضاف المركز: "هي حشرة من جنس الجنادب تنتمي للأسرة الجرادية، واسمها العلمي Oedipoda caerulescanes".


وأكد "وقاء" أن هذه الحشرة تشبه حشرة الجراد الصحراوي نسبيا من حيث الشكل، إلا أنها تختلف عنها من حيث السلوك، مشيرا إلى أنها "ليست لها أضرار على المحاصيل الزراعية، وعادة توجد بكثافة في الطرقات وعلى المصابيح في فترة المساء".


وقال المركز إن "هذه الحشرة لا يمكن أن تشكل مجموعات كبيرة تنتقل على شكل أسراب، ولا تنتقل إلى مسافات بعيدة، وهي ليست ضارة ولا تؤثر على النباتات أو الإنسان".

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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