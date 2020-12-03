الخميس 03-12-2020
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الخميس، 03-12-2020 03:19 م

أكثر من 100 فرد لا يزالون في عداد المفقودين

لأول مرة.. باكو تكشف عدد ضحايا قواتها في حرب كاراباخ

ات
من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم الخميس أن عدد الذين لقوا حتفهم من قواتها خلال العمليات القتالية في إقليم كاراباخ منذ اندلاعها في أواخر سبتمبر وحتى توقفها في 10 نوفمبر بلغ 2783 فردا.

وحسب الوزارة، فإن أكثر من 100 فرد لا يزالون في عداد المفقودين، بينما يتلقى 1245 جريحا العلاج في المستشفيات.

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وكانت سلطات "جمهورية كاراباخ " غير المعترف بها أضافت أمس الأربعاء 34 اسما جديدا إلى قائمة ضحايا جيشها خلال النزاع الأخير، ليصل إجمالي الذين لقوا حتفهم 1745 فردا.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة الأرمنية، مصرع  أكثر من 2425 عسكريا خلال حرب كاراباخ الأخيرة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

 



 




 

 


 

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