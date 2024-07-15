لأول مرة في الجزائر.. تبون يسمح بانتداب عسكريين في الخدمة لوظائف مدنية

الوكيل الاخباري- سمح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بموجب مرسوم رئاسي وقعه اليوم الاثنين، بانتداب عسكريين من الجيش لا يزالون في الخدمة لشغل مناصب ووظائف مدنية في الإدارات العمومية.

اضافة اعلان

وتعتبر هذه الخطوة غير مسبوقة في الجزائر بالنسبة للعسكريين، حيث أنه كان من المتعارف عليه تعيين عسكريين متقاعدين في مناصب مدنية.

وتم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية الجزائرية، وينص على أنه يتم "انتداب الضباط العمداء والضباط السامين لشغل بعض الوظائف العليا في الدولة، ضمن القطاعات الاستراتيجية والحساسة من حيث السيادة والمصالح الحيوية للبلاد".



وأشار إلى أن إنهاء الانتداب يكون تلقائيا بعد انقضاء الفترة اللازمة وهي عام واحد قابل للتجديد 3 مرات، أو بمبادرة من وزير الدفاع أو من السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية، بالتنسيق مع وزير الدفاع خلال فترة الانتداب، أو بناء على طلب العسكري نفسه.

روسيا اليوم