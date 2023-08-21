الإثنين 21-08-2023
الوكيل الاخباري

بيان صادر عن المملكة العربية السعودية

وفاة 5 اردنيين من عائلة واحدة بحادث سير في السعودية - اسماء و صور

شركة المدن الصناعية: نحو 635 مليون دينار حجم الاستثمارات في مدينة الموقر الصناعية

ديوان الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

الصفدي يبحث مع غير بيدرسن جهود التوصل لحل سلمي للأزمة السورية

الحرارة ترتفع مجدداً والارصاد تحذر من طقس الثلاثاء

لأول مرة في الشرق الأوسط.. مستشفى سعودي يزرع شرائح داخل المخ

"أكسيوس": بايدن يفكر بلقاء بن سلمان للحديث عن صفقة ضخمة

اول تصريح للسفيرة الاميركية وصولها الاردن

أنباء من أستراليا تدفع أسعار الغاز في أوروبا إلى الأعلى

الإثنين، 21-08-2023 06:26 م

لأول مرة في الشرق الأوسط.. مستشفى سعودي يزرع شرائح داخل المخ

64e3786a4c59b71151337e97


الوكيل الاخباري- نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة في استخدام الروبوت لزراعة شرائح التخطيط الكهربائي داخل مخ مريض يعاني من الصرع العنيد غير المستجيب للعلاجات التقليدية.

اضافة اعلان

 

وتمت زراعة هذه الشرائح بهدف تحديد مناطق البؤر الصرعية في الدماغ، لاستئصالها لاحقا، وذلك في إجراء طبي حديث ينفذ لأول مرة في الشرق الأوسط.

وحسب ما أوضحته وكالة أنباء السعودية "واس"، فإن تقنية الروبوت تعتمد على الحد الأدنى من التدخل الجراحي، تتمثل في عمل ثقوب متعددة لا تزيد عن 2 ملم في الجمجمة، لزراعة شرائح التخطيط الكهربائي، بهدف قياس نشاط الكهرباء من داخل الرأس، وتشخيص المناطق التي تنشأ فيها البؤر الصرعية، وهو ما يجعل تقنية الروبوت بديلا يتفوق على الطريقة التقليدية "إطار ليكسل" (Leksell-frame) في حساب القياسات اللازمة وتحديد المواضع الصحيحة لعمل الثقوب، والتي تستغرق زمنا أطول وجهدا مضاعفا.

كما تطرقت "واس" إلى سبب استخدام الروبوت في جراحة الصرع، لافتة إلى أن ذلك يعود لدقة الروبوت المتناهية في تحديد مواضع البؤر الصرعية، وقِصر مدة الإجراء الطبي، مع درجة أمان عالية عند مقارنته بالتقنيات التقليدية، وهو ما يسهم في تحسين النتائج النهائية للمريض، في حين لا يقتصر استخدام الروبوت على زراعة الشرائح في المخ، بل يشمل جراحات متعددة أخرى تتعلق بالأمراض العصبية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1072824080_0_470_2803_2047_1920x0_80_0_0_4c6daf4200ce2b142f03c881370a128a

بيان صادر عن المملكة العربية السعودية

64e374004c59b715434d738e

"أكسيوس": بايدن يفكر بلقاء بن سلمان للحديث عن صفقة ضخمة

64e33f964c59b75d6a3b81a1

اعترافات صادمة لشخص قتل زوجته وابنه في مصر

64e33d1f4236042462693a74

فنلندا تدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة إنفاقها العسكري

64e3461e423604340f3543a2

الجيش التشادي يهاجم "الوفاق والتناوب" في ليبيا بتغطية فرنسية

64e3651c4236042a5c21c05d

وفد عسكري إيراني في موسكو لبحث التعاون الثنائي