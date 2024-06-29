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السبت، 29-06-2024 08:32 ص

لأول مرة في تاريخ منغوليا رئيس سابق للدولة يصبح عضوا في البرلمان

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الوكيل الاخباري- سيصبح خالتماجين باتولغا، الذي شغل منصب رئيس منغوليا في 2017 – 2021، أول رئيس سابق في تاريخ البلاد يتم انتخابه عضوا في البرلمان.

دلت على ذلك النتائج الأولية لانتخابات يوم أمس 28 يونيو لمجلس الدولة الأعلى (البرلمان) في منغوليا.

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وفي وقت سابق، علم مراسل تاس من مصدر في الحزب الديمقراطي المعارض الذي ينتمي إليه خالتماجين باتولغا، أنه لن يتم إدراجه في قائمة الحزب الانتخابية. وبالفعل خاض الرئيس السابق الانتخابات النيابية كمرشح مستقل.

في أبريل 2024، طالب بعض أعضاء هذا الحزب المعارض بطرد رئيس الدولة السابق من الحزب الديمقراطي، بزعم أنه ينتهج سياسات موالية لروسيا ويقوم بتصرفات تتعارض مع أيديولوجية الحزب.

ويشار إلى أن خالتماجين باتولغا، هو بطل العالم للسامبو عام 1983. وفي التسعينيات، نجح في ممارسة الأعمال التجارية في مختلف المجالات وأصبح من أكبر الأغنياء في بلاده. وفي الفترة من 2008 إلى 2012 شغل منصب وزير تطوير الطرق والنقل في منغوليا.

 




 

 


 

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