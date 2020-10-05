لأول مرة منذ مرضه.. ترامب يظهر في موكب أمام أنصاره - فيديو

الوكيل الاخباري - ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، لأول مرة منذ اكتشاف إصابته بفيروس كورونا، حيث مر في موكب أمام أنصار المتجمعين في مركز والتر ريد الطبي العسكري، وهو يلوح بيده من النافذة.

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وقال جود ديري، نائب المتحدث باسم البيت الأبيض إن "الرئيس قام برحلة قصيرة في موكب، خطط له في اللحظة الأخيرة للتلويح لأنصاره الذين تجمعوا أمام المبنى"، مضيفا أن سيارات الموكب عادت على الفور إلى منطقة المركز الطبي بعد الجولة في الشارع المغلق.



وتظهر اللقطات التي بثتها قنوات تلفزيونية أمريكية، الرئيس الأمريكي جالسا في المقعد الخلفي للسيارة، وكان يرتدي قناعا طبيا، مثله مثل بقية الأشخاص الآخرين الذين رافقوه في الجولة.



وقبل دقائق قليلة من الجولة، نشر ترامب على "تويتر" رسالة الفيديو الثانية التي سجلت منذ لحظة تشخيص إصابته بفيروس كورونا، حيث أفاد بأنه يمكن أن يظهر بنفسه أمام المؤيدين المجتمعين أمام المركز الطبي. وفي الوقت ذاته، لم تخطر إدارة الرئيس أي أحد من الصحفيين العاملين في البيت الأبيض بنية الرئيس القيام بهذه الجولة.

وردت جمعية مراسلي البيت الأبيض بإصدار بيان أعربت فيه عن استيائها من عدم الإعلان عن الجولة مسبقا، ورأت أنه "من المشين أن يغادر الرئيس المستشفى ولو لفترة وجيزة وسط أزمة صحية، من دون أن يصحبه (صحفيو البيت الأبيض) حتى يعرف الشعب الأمريكي مكان الرئيس وما الذي يحدث له".



واستاء كذلك بعض الأطباء العاملين في مركز والتر ريد، وعلى سبيل المثال، قال الطبيب جيمس فيليبس، وهو أستاذ مساعد في كلية الطب بجامعة جورج واشنطن، على موقع "تويتر" إن الرئيس يعرض صحة الآخرين للخطر.



وكتب بهذا الشأن يقول: "كل من كان في السيارة خلال هذه الرحلة غير المجدية على الإطلاق يجب عليه الآن عزل نفسه لمدة أسبوعين. يمكن أن يمرضوا ويموتوا، من أجل مشهد سياسي".



بالمقابل، أكد البيت الأبيض أنه جرت مراعاة جميع احتياطات السلامة، وقال جود ديري: "الاحتياطات التي كان من المفترض اتخاذها في مثل هذه الحالات تم اتخاذها أثناء الجولة... حصلنا على إذن من الأطباء، واعتبرت آمنة".

المصدر : روسيا اليوم







