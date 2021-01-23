السبت 23-01-2021
الوكيل الاخباري

لائحة الاتهام بحق ترامب ستحال على مجلس الشيوخ الاثنين

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السبت، 23-01-2021 12:52 ص

لائحة الاتهام بحق ترامب ستحال على مجلس الشيوخ الاثنين

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الوكيل الاخباري - أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي تشاك شومر، الجمعة، أن لائحة الاتهام بحق الرئيس السابق دونالد ترامب ستحال الاثنين على مجلس الشيوخ الذي تعود إليه صلاحية محاكمته بتهمة "التحريض على التمرد".
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وقال شومر، إن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي "أبلغتني أن لائحة الاتهام ستحال الاثنين على مجلس الشيوخ"، علما أن ترامب متهم بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021 فيما كان أعضاء الكونغرس مجتمعين للمصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

 




 

 


 

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