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السبت، 10-12-2022 01:44 م

لاتفيا تعتقل شخصا بتهمة توصيل قنوات تلفزيونية ناطقة بالروسية

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الوكيل الاخباري- أفاد موقع Delfi، بأن شرطة لاتفيا اعتقلت شخصا، بتهمة توصيله محطات تلفزيونية ناطقة باللغة الروسية لأكثر من 100منزل في العاصمة ريغا.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر في الشرطة، أن عناصرها استولوا على معدات توجيه إشارة البث التلفزيوني، وبطاقات رمز الوصول Tricolor، وعدد من أجهزة الحاسوب والهواتف، وبطاقات دفع، ووصول محاسبة.

واستنادا إلى نص قانون انتهاك حقوق النشر والقوانين اللاتفيّة ذات الصلة، قد يواجه المتهم حكما بالسجن يصل لمدة عامين، أو الغرامة المالية، إلا أن المحكمة تميل إلى إصدار حكم بالسجن بحقه.

يشار إلى أن لاتفيا، منذ الـ 9 من يونيو الماضي، أوقفت بث 80 قناة روسية في أراضيها.

ومن جهتها أشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى أن دول البلطيق تضيق الخناق على وسائل الإعلام والصحفيين الروس، وتمنعهم من أداء مهامهم، الأمر الذي يعد انتهاكا صريحا لحرية التعبير.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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