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الثلاثاء، 10-08-2021 06:59 م

لاتفيا.. طوارئ على الحدود مع بيلاروس بسبب المهاجرين

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الوكيل الإخباري - أعلنت لاتفيا حالة الطوارئ الثلاثاء على حدودها مع بيلاروس، وسمحت لحرس الحدود والقوات المسلحة والشرطة في البلاد باستخدام القوة البدنية لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم.

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وقالت خدمة أخبار البلطيق (بي إن إس) إن حالة الطوارئ ستبدأ من 11 أغسطس حتى 10 نوفمبر، كما ستقوم عناصر من القوات المسلحة والشرطة بمساعدة حرس الحدود في منع الهجرة غير الشرعية.


يبلغ طول الحدود المشتركة بين لاتفيا وبيلاروس نحو 175 كيلومترا. وحاليا يمكن لحرس الحدود فقط القيام بدوريات على الحدود.
ونقلت (بي إن إس) عن حرس الحدود أنه بين 6 و10 أغسطس، تم اعتقال 283 شخصا لعبورهم الحدود من بيلاروس، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمعتقلين لعام 2021 حتى الآن إلى 343 شخصا.


هذا وواجهت لاتفيا، مثلها مثل ليتوانيا المجاورة، تدفقا لمهاجرين، معظمهم عراقيون، في الأشهر القليلة الماضية قدموا من بيلاروس.

 

يشار إلى أن حدودهما مع بيلاروسيا هي أيضا الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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