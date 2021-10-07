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الخميس، 07-10-2021 04:05 م

لافروف: إصلاح مجلس الأمن الدولي يجب أن يهدف إلى تمثيل الدول النامية

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الوكيل الاخباري- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن إصلاح مجلس الأمن الدولي يجب أن يهدف إلى توسيع تمثيل دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي اليوم، عقب محادثاته مع وزير الخارجية الرواندي فينسينت بيروتا: "لقد تبادلنا أيضا التقييمات، حول التقدم في المفاوضات الخاصة بإصلاح مجلس الامن الدولي. لقد بقي الموقف الروسي ثابنا ولم يتغير: نحن مقتنعون بأن المحتوى الكامل لهذا الإصلاح يجب أن يكرس لتوسيع تمثيل الدول النامية في مجلس الأمن الدولي – دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية".

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وأعرب لافروف عن امتنان الجانب الروسي لأصدقائه الروانديين على الدعم التقليدي للمبادرات الروسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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