لافروف: المهمة الرئيسية بالنسبة لنا هي استقرار دول آسيا الوسطى

الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن المهمة الرئيسية لروسيا تتمثل في منع زعزعة استقرار حلفائها في منطقة آسيا الوسطى، بعد وصول حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان.

اضافة اعلان



وقال لافروف في مقابلة مع قناة "روسيا 24"، إن المهمة الرئيسية بالنسبة لنا هو استقرار دول آسيا الوسطى، لأن حدودنا مع حلفائنا في آسيا الوسطى مفتوحة، ولا يوجد نظام تأشيرات مع جميع هذه الدول تقريبا.



وأضاف أنه قبل كل شيء، من الضروري منع زعزعة الاستقرار في البلدان المجاورة والتهديدات الإرهابية وتجارة المخدرات من أفغانستان، ومن الضروري أيضا قمع هذه المخاطر داخل أفغانستان نفسها.

روسيا اليوم