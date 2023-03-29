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الأربعاء، 29-03-2023 02:12 م

لافروف: الناتو يقاتل عمليا إلى جانب كييف

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الوكيل الاخباري- صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن حلف الناتو بات يقاتل عمليا إلى جانب كييف، وأن انخراطه في النزاع بلغ مستوى لا يترك مجالا للمزيد.

جاء تصريح لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في ختام محادثاتهما في موسكو اليوم الأربعاء.

من جانبه، قال عبد اللهيان إن بلاده تعتقد أن الغرب يعقد الوضع في أوكرانيا بتقديم أسلحة لكييف.
عبد اللهيان: نحن على الاستعداد لمواصلة الجهود لإحلال السلام في أوكرانيا

لافروف: موسكو وطهران تؤكدان رفضهما للنهج الغربي في التعامل مع دول العالم

لافروف: محادثات اليوم كانت مفيدة ومثمرة

عبد اللهيان: اقتربنا من الانتهاء من إعداد وثيقة للتعاون الاستراتيجي طويل الأمد مع روسيا.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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