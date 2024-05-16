لافروف: روسيا تنظر بشكل إيجابي إلى خطة الصين بشأن أوكرانيا

الوكيل الاخباري-

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قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، في حديث لصحيفة إزفستيا، إن روسيا تنظر بشكل إيجابي إلى مبادرة السلام الصينية الخاصة بأوكرانيا، لأنها تقترح التعامل مع أسباب الصراع الجذرية.وأضاف لافروف: "لقد أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، موقفنا الإيجابي تجاه المبادرة الصينية. مبادرة الصين بخصوص التسوية في أوكرانيا، تبدو الأكثر واقعية، لأنها تؤكد الحاجة إلى التعامل مع الأسباب الجذرية والقضاء على الأسباب الأساسية للمشكلة. كل شيء آخر هو تكهنات. ولم نطلب بتاتا من الرفاق الصينيين تعديل أي شيء في مبادرتهم. نقترح بدء الحديث على أساس الجزء الرئيسي من المبادرة الصينية لفهم الأسباب الجذرية".