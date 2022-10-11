لافروف: روسيا منفتحة على المحادثات مع الغرب

الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء إن موسكو منفتحة على المحادثات مع الغرب بشأن حرب أوكرانيا لكنها لم تتلق بعد أي اقتراح جاد للتفاوض.

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وأكد لافروف في مقابلة أذاعها التلفزيون الرسمي أن روسيا على استعداد لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة أو تركيا بشأن سبل إنهاء الحرب التي اندلعت قبل ثمانية أشهر.



وأضاف أن مسؤولين، منهم المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، قالوا إن الولايات المتحدة منفتحة على المحادثات لكن روسيا رفضت.



وقال لافروف "هذا كذب... لم نتلق أي عروض جادة لإجراء اتصال". ( العربية )