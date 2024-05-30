لافروف: سنعتبر نقل طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا بمثابة إشارة في المجال النووي

الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ستعتبر تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" بمثابة إشارة متعمدة من حلف "الناتو" في المجال النووي.

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وقال لافروف في حديث لوكالة "نوفوستي" نشر اليوم الخميس: "لطالما كانت مقاتلات إف-16 هي وسيلة الإيصال الأساسية في إطار ما يسمى بالمهام النووية المشتركة لحلف شمال الأطلسي، لذلك لا يسعنا إلا أن نعتبر توريد هذه الأنظمة إلى نظام كييف بمثابة إشارة متعمدة من قبل الناتو في المجال النووي".



وأضاف: "إنهم يحاولون إشعارنا بأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مستعدان لفعل أي شيء في أوكرانيا".



وفي الوقت نفسه، أكد الوزير أن توريد مقاتلات "إف-16" لن يغير الوضع على خط التماس القتالي، محذرا من أنه "سيتم تدمير هذه الطائرات وشأنها في ذلك شأن غيرها من الأسلحة التي قدمتها دول الناتو إلى أوكرانيا".



كما أعرب لافروف عن أمله في أن تعيد التدريبات الروسية البيلاروسية بأسلحة نووية غير استراتيجية الغرب إلى رشده.



وكانت الولايات المتحدة سمحت في السابق لحلفائها بنقل طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا كما تشارك واشنطن في تدريب الطيارين والمتخصصين على صيانة هذه الطائرات.



ومن المتوقع أن تحصل أوكرانيا على أكثر من 60 طائرة "إف-16"، ستقدمها النرويج والدنمارك وهولندا وبلجيكا. وكانت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي، سيليست والاندر، قد أكدت أن تسليم الطائرات والمعدات اللازمة لصيانتها لأوكرانيا سيتم هذا العام.

RT