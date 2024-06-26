لافروف: شيء واحد فقط يهمنا وهو أن لا تأتي التهديدات لأمننا من الاتجاه الغربي

الوكيل الاخباري-

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان جل اهتمام روسيا ينصب على شيء واحد فقط وهو أن لا تأتي التهديدات لأمننا من الاتجاه الغربي.وقال الوزير لافروف اليوم الأربعاء خلال منتدى "قراءات بريماكوف" الدولي الـ10: "من الواضح أن المسار الأمريكي للإبقاء على الهيمنة مسار محكوم عليه بالفشل على الرغم من أنه من المرجح أن تظل الولايات المتحدة أحد المراكز العالمية".ولفت لافروف إلى أن "النخبة الحاكمة في الولايات المتحدة لا تزال تؤمن بصورة عمياء بالاستثناء الأمريكي الوهمي، وليس هناك أدنى شك في أن هذا المسار للإبقاء على الهيمنة، بأي ثمن، محكوم عليه بالفشل".وأضاف: "حتى لو ظلت الولايات المتحدة في المستقبل المنظور أحد مراكز العالم، وهذا هو الحال على الأرجح، فهذا لا يعني على الإطلاق أن هذا سيحدث في إطار الحفاظ على نظام عالمي يتمحور حول أمريكا".