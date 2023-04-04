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الثلاثاء، 04-04-2023 09:22 ص

لافروف يترأس جلسة مجلس الأمن بشأن فلسطين

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الوكيل الإخباري- قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا الليلة الماضية إن وزير خارجية بلاده سيرجي لافروف سيترأس في25 من الشهر جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية.

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وأضاف نيبينزيا في مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة الليلة الماضية، أن اجتماع المجلس، الذي يشارك به، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند سيركز على جهود حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتصعيد التوترات.


كما سيرأس لافروف المناقشة المفتوحة في 24 نيسان حول التعددية الفعالة من خلال الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والتي ستركز على كيفية بناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، على أساس المساواة في السيادة، مع الحفاظ على توازن القوى العالمي وضمان ظروف التقدم المطرد للبشرية.

 

بترا

 




 

 


 

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