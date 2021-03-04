لافروف يتوجه لجولة خليجية

الوكيل الإخباري - يستعد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف لزيارة منطقة الخليج الأسبوع القادم بجولة إقليمية ستشمل كلا من الإمارات والسعودية وقطر.

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وأكدت المتحدث باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحفيين اليوم الخميس أن جولة لافروف القادمة ستستمر من 8 حتى 12 مارس الجاري.



وأشارت زاخاروفا إلى أن أجندة عميد الدبلوماسية الروسية في الدول الخليجية تشمل أفق التعاون في أسواق الطاقة وسبل محاربة فيروس كورونا المستجد.

المصدر : روسيا اليوم

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