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الثلاثاء، 16-07-2024 09:05 ص

لافروف يصل نيويورك لترؤس اجتماعات وزارية في مجلس الأمن الدولي

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الوكيل الاخباري- وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الليلة الماضية إلى نيويورك، حيث سيترأس يومي 16 و17 يوليو المناقشات المفتوحة على المستوى الوزاري في مجلس الأمن الدولي.

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وفي الأول من يوليو انتقلت رئاسة مجلس الأمن إلى روسيا لمدة شهر.

 

ومن المقرر أن يفتتح لافروف اليوم الثلاثاء مناقشة على المستوى الوزاري حول موضوع "التعاون متعدد الأطراف لصالح إنشاء نظام عالمي أكثر عدلا وديمقراطية واستدامة"، والأربعاء سيترأس اجتماعا وزاريا لبحث الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

 

وذكرت الخارجية الروسية في وقت سابق أن برنامج زيارة لافروف لم يكتمل بعد، فيما أبدى عدد من الدول اهتماما بعقد لقاءات ثنائية معه.


وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف للصحافيين إن الولايات المتحدة لم تطلب تنظيم لقاء بين لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش الفعاليات الأممية في نيويورك.

 




 

 


 

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