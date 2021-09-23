لافروف يعقد أول لقاء مع وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة

الوكيل الإخباري - أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأربعاء، أول لقاء له مع وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة، إليزابيث تراس.

اضافة اعلان



وعقد اللقاء بين لافروف وتراس في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وأشار الجانبان خلال جانب التصوير البروتوكولي في مستهل اللقاء أمام وسائل الإعلام إلى سرورهما بإمكانية عقد هذه المحادثات، قبل أن تستمر وراء الأبواب المغلقة.



وتم تعيين تراس وزيرة للخارجية البريطانية لتحل مكان دومينيك راب، الذي تعرض لانتقادات واسعة بسبب إجازة أخذها في خضم الأزمة في أفغانستان.



وتأتي المحادثات تزامنا مع اتهامات جديدة وجهتها لندن إلى موسكو ضمن قضية "تسميم" العميل السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، في بريطانيا يوم 4 مارس 2018.

المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة

