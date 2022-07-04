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الإثنين، 04-07-2022 03:33 م

لافروف يعلن استحالة عمل السفارة الروسية في بلغاريا

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الوكيل الاخباري- أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو سترد على قيام صوفيا بطرد 70 دبلوماسيا روسيا، مشيرا إلى أنه في الظروف الحالية لا تستطيع السفارة الروسية في بلغاريا العمل بشكل طبيعي.

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وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في موسكو اليوم الاثنين: "وفقا لتقدير وزارة الخارجية، فإن السفارة غير قادرة على مواصلة العمل بشكل طبيعي في الوقت الحالي. بطبيعة الحال، سنرد بالمثل على زملائنا البلغاريين".

وعزا لافروف قرار طرد الدبلوماسيين الروس إلى ضغط واشنطن على صوفيا، وقال: "ليس هذا قرارا مستقلا للقائم بأعمال رئيس الوزراء (البلغاري)، الذي يميل بشكل واضح لا لبس فيه لموالاة أمريكا، ومستعد لتحقيق أي رغبات من سيده".

وتابع: "رغبات السيد تهدف إلى قتل الذاكرة التاريخية عند البلغار، وتدمير أسس العلاقات (مع روسيا) التي تم ترسيخها في النضال المشترك من أجل الاستقلال، وفي العديد من المواقف الأخرى، بما في ذلك التاريخ الحديث".

وذكر لافروف أن هذا القرار فاجأ كثيرين في قيادة بلغاريا نفسها، مضيفا أن اتخاذ هذا القرار "لم يعتمد على الإجراءات المعمول بها في بلغاريا فيما يتعلق بتحركات حادة كهذه".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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