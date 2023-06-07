الأربعاء 07-06-2023
الوكيل الاخباري

انطلاق مهرجان جرش في 26 تموز القادم

البنك الدولي: 0.8% ارتفاع على أسعار الأغذية في الأردن خلال نيسان الماضي

قصة مؤثرة للطالب الأردني يوسف خطـاب - فيديو

بعد حادث المفرق .. المرصد العمالي يطالب بضرورة توفير وسائل نقل آمنة للعمال

أول رحلة عارضة من سلوفاكيا تحط في العقبة

للراغبين بالعمل في الإمارات .. تأشيرة استكشاف فرص العمل مدتها 120 يوماً

استقبال طلبات العمل على حساب التعليم الإضافي الأسبوع المقبل - رابط

"الأمن السيبراني": لا داعي للقلق فهواتفكم ليست مخترقة ولا حاجة لمراجعة الجرائم الإلكترونية

انطلاق فعاليات مؤتمر قمة التكنولوجيا المالية للشرق الأوسط

إرادة ملكية مرتقبة بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية

الأربعاء، 07-06-2023 03:16 م

لافروف يلتقي المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن

6480700f423604373f7d1e55


الوكيل الإخباري- أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن غدا.

اضافة اعلان

 

جاء ذلك في إفادة صحفية لزاخاروفا اليوم الأربعاء، حيث تابعت أنه من المقرر خلال الاجتماع مواصلة التبادل التقليدي لوجهات النظر حول مجموعة كاملة من قضايا التسوية السورية، مع التركيز على مهام "دفع العملية السياسية التي يقوم بها السوريون أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة، وتقديم المساعدات الإنسانية الشاملة لجميع السوريين المحتاجين".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64806b6f423604266177ce24

مجلس الشيوخ السويسري يسمح بإعادة تصدير أسلحة إلى أوكرانيا

648068fc4c59b7244514b516

شخصيات رفيعة المستوى تقدم "مبادرة وطنية" لحل أزمة السودان

648065fc4236042fc62a4647

بلجيكا تطالب أوكرانيا بتفسير حول استخدامها أسلحة بلجيكية في روسيا

6422df664c59b73e590453f4

شويغو يتفقد سير تنفيذ طلبية الدولة الدفاعية فيما يتعلق بوسائط الدفاع الجوي

648058314236041a4c00f5fe

صحيفة ألمانية: الغرب يقرر متى تبدأ المفاوضات وليست كييف

64805ab04c59b7136d5978e7

السفيرة الأمريكية في العراق: لن نعود إلى لعبة تغيير الأنظمة

أخبار متعلقة
646daf3e4c59b751a8089c3c

زاخاروفا: بوريل فقد الاحترام والوقار وما قاله "سقطة فرويدية"

1239

روسيا تحظر دخول 500 أمريكي بينهم أوباما

1070112633_0_50_3073_1778_1920x0_80_0_0_061ed11bef9c3ef49f4c44c8234ad61c

روسيا تعتزم إلغاء تأشيرات الدخول مع دول عربية - اسماء

file

وزير الخارجية السعودي: الحوار مع سوريا في قمة جدة كان ضروريا

646773b7423604483f61b754

سعيد: نرفض أن نكون ضحايا لنظام عالمي جديد لا نشارك في إرسائه وترتيبه

RTSJEZ8W-1684432663

الأسد خلال القمة العربية: العمل العربي المشترك بحاجة إلى سياسة موحدة وآليات واضحة