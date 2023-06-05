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لا ناجين في حادث تحطم طائرة فيرجينيا الأمريكية

الإثنين، 05-06-2023 09:51 ص

لا ناجين في حادث تحطم طائرة فيرجينيا الأمريكية

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الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الأمريكية، الاثنين، أنه لم يتم العثور على ناجين في موقع تحطم طائرة "سيسينا" انتهكت أجواء العاصمة الأحد، ما دفع مقاتلات عسكرية لمحاولة اعتراضها، قبل أن تتحطم بفرجينيا.

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وقالت شرطة ولاية فرجينيا إن أول المستجيبين وصلوا إلى الموقع مساء الأحد، بعد حوالي أربع ساعات من بدء السلطات الحكومية والمحلية بحثا بريا وجويا عن الطائرة المحطمة، مشيرة إلى أنها أوقفت البحث وستحدد هوية ركاب الطائرة عندما تتوفر المعلومات.

وتسببت الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز F-16 في انفجار صوتي بسبب تحليقها بسرعة تفوق سرعة الصوت عبر منطقة واشنطن العاصمة يوم الأحد أثناء سعيها للوصول إلى الطائرة غير المستجيبة، حسبما قال مسؤولون.

وقال مسؤول أمريكي إن طائرات F-16 لم تسقط الطائرة وأنه من المعتاد أن تستدعي إدارة الطيران الفيدرالية الطائرات إذا كان شخص ما يطير بشكل غير آمن.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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