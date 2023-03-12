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الأحد، 12-03-2023 01:14 م

لبنانيون يتظاهرون أمام المصرف المركزي في شارع الحمراء

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الوكيل الإخباري- تظاهر عشرات اللبنانيين في بيروت رفضا لسياسية الإفقار والتجويع ودولرة الاقتصاد في ظل تردي الأوضاع المعيشية.

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وانطلقت صباح اليوم الأحد مسيرة احتجاجية من أمام المصرف المركزي في شارع الحمراء باتجاه مجلس النواب، بمشاركة النائب أسامة سعد.

ومنذ انهيار شبكة الكهرباء الحكومية في لبنان، اضطرت الكثير من العائلات المنتمية للطبقة المتوسطة والعاملة إلى إنفاق معظم دخلها الشهري على مولدات كهرباء خاصة.

مع ذلك، يعيشون بدون كهرباء طوال نصف اليوم تقريبا، بحسب تقرير صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الخميس. ويهدد هذا الوضع بتعميق الفقر في هذا البلد المتوسطي الصغير المنغمس في انهيار اقتصادي مدمر.

وفي وقت سابق، حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، من أن لبنان لن يتمكن من احتمال الأزمة التي يمر بها طويلا.

وقال إن المواطن اللبناني لا يستطيع أن يغفل "أن الأزمة التي يعيشها لبنان ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة تراكمات امتدت لسنوات".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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