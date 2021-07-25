لبنان: أزمة الكهرباء تهدد بتوقف عمل المستشفيات

الوكيل الإخباري - تفاقمت أزمة الكهرباء بشكل خطير في لبنان اليوم الأحد، بعد توقف قسم كبير من مولدات الكهرباء الخاصة عن العمل بسبب النقص الحاد في مادة "الديزل".

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وتقتصر التغذية بالتيار الكهربائي التي تؤمنها مؤسسة كهرباء لبنان الرسمية حاليا على ساعتين كحد أقصى على مدى الـ 24 ساعة، نتيجة نقص مادة "الفيول" ايضا وعدم توافر اعتمادات جديدة لشراء هذه المادة.



وقال مصدر مسؤول في نقابة اصحاب المولدات الخاصة لمراسل (بترا)، في بيروت" إن مؤسسة كهرباء لبنان تقنن التغذية بين 20 و 22 ساعة يوميا، مما ضاعف الحاجة للديزل لتشغيل المولدات التي تحل مكان كهرباء لبنان، مضيفا أن" جميع القطاعات باتت بحاجة لكمية أكبر من " الديزل" لا سيما القطاعات الطبية والغذائية والمستشفيات، في الوقت الذي لم تتوفر فيه هذه المادة بالأسواق.



وأضاف "أن المولدات لا يمكنها تحمل 20 ساعة تشغيل في النهار، خصوصا في فصل الصيف والحر الشديد، مما يضطرنا الى التقنين ايضا، واقتصار التزويد الكامل على القطاعات الطبية".



من جهته قال نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون لمراسل (بترا) في بيروت" إنه من الضروري إيجاد حل سريع لأزمة الطاقة في المستشفيات، مشددا على أنه من غير المسموح أن تكون المستشفيات من بلا كهرباء، وعلى المسؤولين العمل فوراً لحل هذه المشكلة تجنباً لكارثة صحيّة محتملة".



وحذّر من أن استمرار هذا الوضع المتعلق بتزويد المستشفيات "بالديزل" سيضطر بعضها الى الاغلاق الأمر الذي سيشكّل خطرا على المرضى، داعيا المسؤولين لايجاد حلول فورية لهذه المشكلة تجنبا لكارثة صحية محتملة على حد قوله.