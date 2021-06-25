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الجمعة، 25-06-2021 03:34 م

لبنان: أزمة الوقود تلقي بظلالها على مختلف القطاعات الانتاجية

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الوكيل الاخباري - تصاعدت حدة التحذيرات من الإنعكاسات السلبية لأزمة الوقود في لبنان على مختلف القطاعات الانتاجية، حيث أقفلت معظم المحطات ابوابها وامتنعت عن تزويد السوق بالمحروقات.

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وحذر اتحاد نقابات المخابز والأفران في بيان من أزمة كبيرة تلوح في الأفق، قد تؤدي إلى توقف العديد من الأفران والمخابز في كل المناطق اللبنانية، جراء النقص الحاد في المحروقات من مادة "المازوت/ السولار" والتي استنفدت كل الاحتياطي لديها من هذه المادة.


بدورها، أعلنت نقابة أصحاب السوبرماركت في بيان مطالبتها السلطات المعنية بتأمينها بإحتياجاتها من مادة "المازوت/السولار" تفادياً لإقفالها، مشيرة إلى أنها قد تضطر في المرحلة الراهنة إلى خفض ساعات عملها.


--(بترا)

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