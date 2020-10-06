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الثلاثاء، 06-10-2020 01:04 م

لبنان .. إحباط محاولة تهريب أدوية إلى مصر - فيديو

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الوكيل الاخباري- أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الثلاثاء، عن إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الأدوية من لبنان إلى مصر عبر مطار بيروت.

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وأصدرت السلطات اللبنانية بيانا جاء فيه: "أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أن في إطار الحد من عمليّات تهريب الأدوية خارج الأراضي اللبنانية ونظرا لحاجة المواطنين إليها لما له من انعكاسات سلبيّة على الاقتصاد اللبناني والمصلحة العامّة، تمكّنت عناصر فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، بتاريخ 4 تشرين الأول 2020، من إحباط عمليّة تهريب كميّة من الأدوية".

 



المصدر: سبوتنيك


 




 

 


 

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